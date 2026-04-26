「中古マンションを買って、自分らしくリノベーションしたい」。そんな理想をカタチにするために欠かせないのが、パートナーとなるリノベーション会社の存在です。間取りの設計から施工、各種手続きまで、プロに任せる工程は多岐にわたります。そのため、「どこに依頼するか」という選択が、住まいの完成度だけでなく、予算や満足度を左右する最大の分岐点となります。今回は、リノベ会社の主なタイプと、それぞれの特徴や選び方の