暑い季節になると気になる、ベタつきや隠れ乾燥。そんな夏特有の肌悩みに寄り添うのが、CANADELから登場した数量限定のオールインワンジェルです。ひんやりとした使用感で肌をリフレッシュしながら、しっかり保湿まで叶える優秀アイテム。忙しい日々でも手軽にケアできる、夏の新定番として注目を集めています♡ ひんやり続くクール処方 「カナデル プレミアモイストクール」4,180円（税込）、内容