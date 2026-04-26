CANADEL数量限定♡ひんやり心地いい夏用オールインワンジェル登場

暑い季節になると気になる、ベタつきや隠れ乾燥。そんな夏特有の肌悩みに寄り添うのが、CANADELから登場した数量限定のオールインワンジェルです。ひんやりとした使用感で肌をリフレッシュしながら、しっかり保湿まで叶える優秀アイテム。忙しい日々でも手軽にケアできる、夏の新定番として注目を集めています♡

ひんやり続くクール処方

「カナデル プレミアモイストクール」4,180円（税込）、内容量58gは、夏の肌に嬉しい“ひんやり感”が続くシャーベットジェルタイプ。

メントールとメントキシプロバンジオール（清涼成分）による2段階クール処方で、塗布した瞬間から心地よい冷感を実感できます。

ベタつきやすい季節でも快適に使え、肌をさっぱりと整えながらうるおいをキープ。

さらに、フレッシュシトラスの香りが広がり、スキンケアタイムをリフレッシュ時間へと変えてくれます。

hadakaraひんやりタイプ再登場♡夏肌うるおうクールボディソープ

夏ダメージに負けない保湿力

紫外線や乾燥によるダメージ※1に着目したモイストブライト機能を搭載。

ネバネバ成分※4や発酵アロエベラ※5、マンダリンオレンジ※6などの美容成分が、角質層までうるおいを届け、透明感※12のある肌へ導きます。

さらに、5種類のヒト型セラミド※7を配合し、肌のバリア機能をサポート。乾燥によるくすみ※1やごわつきを防ぎ、しっとりなめらかな肌へ整えます。

※1乾燥による

1つで完了の時短ケア

オールインワンジェルだから、化粧水・美容液・乳液・クリームの役割をこれ1つでカバー。忙しい朝や疲れた夜でも、簡単にスキンケアが完了します。

さらに、「ビタミンオイルカプセル※9」が角質層まで浸透※8し、キメを整えてハリ感のある肌へ。軽やかなテクスチャーながら、しっかりとした保湿力で夏のスキンケアをサポートしてくれます。

夏肌ケアはひんやり快適に♡

数量限定で登場する「カナデル プレミアモイストクール」は、暑い季節でも心地よく使える新しいスキンケアアイテム。

ひんやり感と高い保湿力を兼ね備えた処方で、夏特有の肌悩みにしっかりアプローチします。

毎日のケアを快適にしながら、うるおいと透明感のある肌へ導いてくれる一品。気になる方は、なくなる前に早めのチェックがおすすめです♡