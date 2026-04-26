英語はそこそこ話せるのに、なぜか相手から距離を置かれてしまう――そんな経験はないだろうか。実はその原因、ネイティブが日常的に使う“簡単な単語”を知らないことにあるのかもしれない。長年、世界の一流を取材してきた国際ジャーナリストの大野和基氏。そんな彼が明かす英語ネイティブ話者と信頼関係を築くための語彙力の重要性とは。【画像】『懐に入る英語』『懐に入る英語』より一部抜粋、再構成してお届