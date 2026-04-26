けさ、山形県天童市でクマ1頭が目撃され、市が注意を呼びかけています。 天童市によりますと、きょう午前7時50分ごろ、天童市蔵増の蔵増北公民館付近で「クマを目撃した」などと付近住民から通報が相次ぎました。 目撃されたクマは1頭で、蔵増北公民館の北側およそ300～400メートルの範囲を移動していたということです。 現在、市と警察がパトロールをしていますが、クマのその後の行方はわかっていません。