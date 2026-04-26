にんじん嫌いさん必見！食べやすい副菜レシピ 昔から子どもの苦手な野菜の代表格になってしまっているにんじん。最近の品種はクセが少なくて昔ほど嫌われてはいないようですが、まだまだ苦手意識をもっているお子さんは多くいます。そこで今回は、にんじんをおいしく克服する食べやすい副菜レシピをご紹介。食べやすさのコツは味つけとプラス食材。にんじん嫌いのお子さんをもつ親御さんは、ぜひ試してみてください。 食べやすく