北海道・ニセコといえば、世界的な高級リゾート地として知られる一方で、近年は「ニセコバブルは終わったのでは」「この先大丈夫なのか」と危惧する声も一部で囁かれています。本記事では、高橋克英氏の著書『超富裕層に「おもてなし」はいらない』（講談社）より一部を抜粋・編集し、海外富裕層から見たニセコのバブル崩壊の真相について解説します。囁かれる「ニセコバブルは終わった」という懸念ニセコの興隆に対して「ニセコバ