世界バドミントン連盟（ＢＷＦ）の総会が２５日、デンマーク・ホーセンスで開かれ、従来の「３ゲーム２１点制」の形式から「３ゲーム１５点制」への移行が承認された。国際大会では来年１月から移行していく。これを受けて、総会に出席した日本バドミントン協会の大野淳事務局長が２６日にオンラインで取材に応じた。「数字だけ見るとスムーズに決まっている。（２８年）ロサンゼルス五輪の選考レースは、この１５点制で行われ