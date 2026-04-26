松戸競輪場で開催中のナイターG1「第4回オールガールズクラシック」（優勝賞金1200万円）は最終日を迎え、12Rで決勝戦（優勝賞金1200万円）が行われる。準決勝もスピードの違いを見せつけて圧勝した佐藤水菜（27＝神奈川）がガールズクラシック連覇と同時にG1・6連続Vを目指す。絶対女王・佐藤を信頼する。初日は9秒5の上がり、2日目は、あの太田りゆが離れるほどのスピードで捲った。連日の走りを見れば力の違いは明らかで敵