「これらを使いこなせれば、MBAで学習する課題の8割以上に対応できる」そう謳うのが、書籍『グロービスMBAキーワードフレームワークBEST100』（ダイヤモンド社）だ。この本は、国内で圧倒的なシェアを占める日本No.1のビジネススクールであるグロービスが、授業やコンサルティングの現場で定番となっている「有名フレームワークTop100」を厳選し、使いやすさを重視して図解したビジネス書である。ビジネスの定石であり先人の貴重