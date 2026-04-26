２６日午前４時５０分頃、ＪＲ横須賀線・保土ヶ谷駅の踏切で車が脱輪し、動けなくなった。この影響で同線が東京−逗子駅間、東海道線が東京―熱海駅間のいずれも上下線全線で一時運転を見合わせた。また湘南新宿ラインも一部で運転を見合わせたが午前６時４５分頃、いずれも運転を再開した。