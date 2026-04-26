NHK連続テレビ小説『風、薫る』がスタートして約1カ月が経とうとしている。本作は、一ノ瀬りん（見上愛）と大家直美（上坂樹里）が正規に訓練された看護師＝トレインドナースとなり、近代看護の礎を築いていく物語。4月20日から24日に放送された第4週では、西洋式の看護学を修めた大山捨松（多部未華子）にナースとしての素質を見出された2人が看護婦養成所への入学を決意するまでが描かれた。 参考：『風、