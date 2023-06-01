フローニンゲン戦で2ゴールオランダ1部フェイエノールトは現地時間4月25日、エールディビジ第31節でフローニンゲンと対戦し、3-1で勝利した。日本代表FW上田綺世がスタメン出場し、前半22分にPKでチームの2点目を決めると、後半23分にもゴールを決めた。試合は前半11分、DFジョーダン・ボスがゴールネットを揺らしてフェイエノールトが先制に成功すると、同21分にボスがペナルティエリア内で倒されてPKを獲得した。このPKでキ