東京電力ホールディングス（ＨＤ）は、小林喜光会長（７９）が退任し、後任に官民ファンド・産業革新投資機構（ＪＩＣ）の横尾敬介社長（７４）を招く方針を固めた。６月の定時株主総会で承認を得たうえで正式に就任する。外部からの会長就任は５代連続で、金融業界からは初めてとなる。小早川智明社長（６２）は続投する。柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）の安全対策や福島第一原発事故に伴う廃炉や賠償に向けた職務を引き続き