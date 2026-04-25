中国のSNS・小紅書（RED）にこのほど、「なぜ日本人がこれほど静かなのか分かった」との投稿があり、反響が寄せられている。投稿者は「日本に長くいると、多くの人が『ここの人はみんなとても静かだ』と感じる。私は最初、これは（日本人の）性格の問題だと思っていたが、実はそうではないということに徐々に気付き始めた。これは長期に形成された一種の習慣なのだ」と述べた。そして、電車を例に挙げて「幼い時から車内で電話をし