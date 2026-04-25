今回はYouTubeで話題沸騰の元野良猫ボス吉くんをご紹介します。飼い主さんのマッサージにトロけていたはずが、体勢を整えられた瞬間、まさかのフリーズ！？動画は17万再生を突破し「置物みたい」「可愛すぎて吹いた」と多くのコメントがよせられています。リラックスの先に見せた、思わず二度見する驚きの反応とは…？ 【動画：マッサージを堪能する元野良猫→仰向けの状態にして手を離してみたら…まさかの