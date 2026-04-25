元女子サッカー選手でタレントの丸山桂里奈（42）が25日、自身のXを更新。マダニに噛まれ、病院に直行したことを明かした。【写真】「すっきり！」「綾瀬はるかさんと似ている」6.1キロ減のダイエットに成功した丸山桂里奈丸山は「マダニに噛まれ、皮膚科へ」と悶絶する絵文字を添えて報告。丸山によると、庭の雑草取りをしていた際に噛まれたといい「まさかいるなんて」と心境を明かした。また「庭も危険だから業者さんに見