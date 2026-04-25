グラビアアイドルやコスプレーヤーとしても活躍するタレント三橋くんの1st写真集『no lies』（トランスワールドジャパン）が5月15日にリリースされるのに伴い、誌面カットが週刊FLASHに公開されました。【写真】三橋くんの1st写真集『no lies』はレタッチを一切していません！三橋くんがX（@mitsuhashi_zZ）に「週刊FLASHに写真集の中身が先行公開されてます♡ ひと足先に無加工を堪能しちゃってくださいっ....」と投稿。撮影