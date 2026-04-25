静岡市の障がい者優先スポーツ施設で25日、ブラインドフットボール大会が行われました。この大会は、パラスポーツへの理解を深めてもらおうとアイエイアイが作った障がい者優先のスポーツ施設「IAIパラスポーツパーク」で開催されました。ブラインドフットボールはアイマスクをした状態で転がると音が鳴るボールを使用しゴール裏に立つガイドの指示を頼りにプレーす