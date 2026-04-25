オリックス、ＭＬＢで活躍した田口壮さんが２５日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。オリックスから阪神の高額オファーを断ってカージナルス入りした一幕を振り返った。今回は「プロ野球選手が目指す憧れの場所メジャーリーグの真実！」と題して、元メジャーリーガーが集結し、規格外の契約金＆待遇を明かした。カージナルスでワールドシリーズを２回制覇するなど活躍した田口さんは、