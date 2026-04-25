オリックス、ＭＬＢで活躍した田口壮さんが２５日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。オリックスから阪神の高額オファーを断ってカージナルス入りした一幕を振り返った。

今回は「プロ野球選手が目指す憧れの場所メジャーリーグの真実！」と題して、元メジャーリーガーが集結し、規格外の契約金＆待遇を明かした。

カージナルスでワールドシリーズを２回制覇するなど活躍した田口さんは、２つのチャンピオンリングを披露。「僕はワールドシリーズを制覇した時にフィールドに立っていた初めての日本人です」と胸を張った。

ＭＣの浜田雅功に「メジャーへのきっかけはなんなの？」と聞かれると「僕は小っちゃい頃から憧れてて」と即答した後、「阪神タイガーズからもオファーをいただいてました」と明かした。

浜田に「それを蹴ったってことですよね？」と聞かれると「ちょうど、星野（仙一）監督に代わった時です。セントルイスがその時、オファーをくれたのが３年で３億円。（阪神は）その３倍くらいあったと思うんですけど」と、ぶっちゃけ。

「結局、夢を選んだという形でアメリカへ」と続けたところで浜田に「（阪神を）断ったのは直接、お話をされた？ 星野さんと」と聞かれると「直接」と田口さん。「ええ根性してますね」と浜田に言われると「ちょうど、僕、アリゾナでトレーニングしてたんですけど、ロスから飛行機に乗って関西空港に帰ってきて、その足でホテルで星野さんと会う約束で。帰りの飛行機、１０時間くらいネクタイして、スーツ着て、ずっと背もたれにももたれず」と星野監督との対面までの緊張具合を明かした。

「で、戻って、部屋に入ったら、星野さんが大きなソファーに座ってて。『どうや？』って言われて。最初に『すみません！』って言いました。殴られるの覚悟で…」と続けると「星野監督から『セントルイスの街に行ってないやろな？』って言われて、『すみません。行ってきました』って言ったら、星野監督が『あの街を見たら行きたくなるよな。夢には勝てんわな』って言ってくれたんですよ」と闘将とのやり取りを回顧。

「でも、一応、（阪神の）入団発表の会見場とか全部、用意してくれてたんですね」と明かしたところで浜田に「ホテルに？ じゃあ、あなたが『うん』って言うだけで、そのまま入団会見だったんだ」と聞かれると「それをお断りしたんで全部、チャラになって。（阪神の）スタッフに『会見場、全部、用意してあるから、セントルイス（入団発表）の会見に使え』って言っていただいたんですけど、それはさすがにお断りして」と裏側を明かしていた。