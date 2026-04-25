松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」が2日目を迎えた。6Rは打鐘から仕掛けた半田水晶（みずき、28＝茨城）が逃げ切って連勝。力の違いを見せつけた。「前から組み立てたかったけど、2番手になってちょっと焦った。誰も前に出させない気持ちで組み立てようと思っていたので。浜田（芽生）さんが上がってきた時に、焦って早めに出てしまった。もう少し落ち着いて行っても良かったけど、最終バックで踏み直せたし悪くは