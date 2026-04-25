歌手の氷川きよし（48）が25日、自身のインスタグラムを更新。オーバーオールが似合うと思う芸能人を明かした。地元福岡の「博多座」での特別公演のため、実家を訪れた氷川はストーリーズで「実家に帰ってむかしギフトしてあげたマッサージ機でほぐし。両親は年で観にこられんっちゃん」とつづった。また「母のおさがりの貝のネックレスつけて博多座へ、、、、」とつづり、オーバーオールに貝のネックレス姿を披露。さら