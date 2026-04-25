仕事と育児を両立させるため、経済的な支えや親のサポートを頼りに実家で三世代の生活を送るケースも少なくありません。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、静岡県駿東郡長泉町在住・43歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフ