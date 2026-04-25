鹿児島で5年ぶりに開催の九州高校野球大会。鹿児島商業はベスト4に進出し、沖縄のエナジックスポーツと対戦しました。春の九州高校野球大会準決勝。49年ぶりの決勝進出を目指す鹿児島商業は、沖縄のエナジックスポーツと対戦。0対6で後を追う鹿児島商業は6回ウラ、1アウト3塁2塁で8番・大里が打ち上げたボールはレフトが届かないファールラインギリギリに入りフェア！サードランナーが