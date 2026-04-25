24時間テレビの清掃ボランティア活動、『雄物川ゴミ0作戦』が秋田市で行われました。雄物川ゴミ0作戦は日本テレビ系列で放送される24時間テレビの環境保護活動の一環として、毎年この時期に行われています。24日はボランティアおよそ230人が参加して、川沿いに流れついたゴミを拾い集めました。中には、参加者が予想もしないようなゴミも。「軽トラのタイヤ入ってます。袋もゴミです。」「収穫しました～。まああの捨てない