全国に344店舗を展開する「串カツ田中」。その創業社長の貫啓二氏（55）が、創業前に経験した逆境を、ライターの松浦達也氏に語った。売上が伸びていたにも関わらず、ついには倒産寸前に追い詰められ……（文中敬称略）。【画像】貫啓二さんが創業した「串カツ田中」は、いまや居酒屋として全国に344店舗を展開。写真は創業当初の「串カツ田中」で調理する貫さん◆◆◆1998年に開店した最初の店は大阪・アメリカ村のバーだった