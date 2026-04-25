第33回 テレビ東京杯青葉賞（GII）枠順2026年4月25日（土）2回東京1日 発走時刻：15時45分 枠順 馬名（性齢 騎手）1-1 トゥーナスタディ（牡3 菅原辰徳） 1-2 カットソロ（牡3 津村明秀） 2-3 パラディオン（牡3 吉田豊） 2-4 ブラックオリンピア（牡3 川田将雅） 3-5 ミッキーファルコン（牡3 田辺裕信） 3-6 テルヒコウ（牡3 坂井瑠星） 4-7 タイダルロック（牡3 三浦皇成） 4-8 ラストスマイル（牡3 杉原誠人） 5