徳島市は、子育て中の人のために毎年発行しているガイドブックの配布を今年もはじめました。「とくしま子育てガイドブックさんぽ」は、妊娠から出産、そして子どもが中学生になるまでの子育てを支援するために徳島市が2002年度から毎年発行しています。ガイドブックには子育て中の人のための相談機関の連絡先や病院の情報、保育園などの場所を記したマップなどが掲載されていて子育ての不安に寄り添える一冊となっています。徳島市