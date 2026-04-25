ライアンエアーは、ベルリンの拠点を10月24日をもって閉鎖する。ベルリンを拠点とする7機は、スウェーデン、スロバキア、アルバニア、イタリアなど、航空税を廃止した他のEU加盟国の空港に再配分する。空港会社が空港使用料を、2027年から2029年にかけてさらに10％引き上げることを発表したことを受けた措置。ドイツでは航空税や保安料、航空管制手数料が2倍以上に引き上げられるなど、コストの増加が顕著であることが背景にある。