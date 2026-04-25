女優でモデルの紺野彩夏（26）が24日、自身のインスタグラムを更新。ウエディングドレス姿を投稿した。「ゼクシィ海外ウエディングカバーを務めさせていただいております！」と報告した。デコルテを大胆に露出したデザインの純白ウエディングドレスや、淡いグリーンのドレス、背中が大胆開放の透け感あるドレスなど数種類のショットを公開。さまざまなヘアスタイルやアクセサリーも披露し「バリでの撮影、とっても楽しかった〜！