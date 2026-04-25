女優でモデルの紺野彩夏（26）が24日、自身のインスタグラムを更新。ウエディングドレス姿を投稿した。

「ゼクシィ海外ウエディングカバーを務めさせていただいております！」と報告した。デコルテを大胆に露出したデザインの純白ウエディングドレスや、淡いグリーンのドレス、背中が大胆開放の透け感あるドレスなど数種類のショットを公開。さまざまなヘアスタイルやアクセサリーも披露し「バリでの撮影、とっても楽しかった〜！ 素敵すぎるロケーションでした ぜひチェックしてください〜！」とつづった。

ファンやフォロワーからも「結婚おめでとうございます」「誰との挙式？」「写真見て結婚したのかとびっくりした」などの驚きコメントの一方、「可愛すぎです」「素敵」「似合ってます」などのコメントが寄せられている。

紺野は千葉県出身。子役として3歳でデビュー。テレビ東京系子ども向けバラエティー「ピラメキーノ」出演。18年にはテレビ朝日系「仮面ライダージオウ」で悪役オーラ役を務め、連続ドラマ初レギュラー出演。モデルとしては「Seventeen」の専属モデルを務め、20年に卒業。21年からは「non−no」の専属モデル。25年にベストジーニスト次世代部門を受賞。22年にABAMA「私たち結婚しました4」で俳優瀬戸利樹と“夫婦”となったが、独身。特技はピアノ、水泳。身長164センチ。血液型A。