子どもが発熱すると、できるだけ設備の整った病院で診てもらいたいと考える人は少なくありません。特に総合病院や大学病院のような大きな病院は安心感があり、最初から受診先の候補に入ることもあるでしょう。 一方で、家族から「紹介状がないと高くつく」と言われると、受診をためらうことがあります。病院の規模や受診の状況によって、費用の扱いは異なるため注意が必要です。 そこで本記事では、紹介状なしで大病