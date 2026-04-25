俳優の上戸彩（40）が、25日までにファッション誌『GIANNA（ジェンナ）』（ナンバーセブン）の公式インスタグラムに登場。美スタイルをのぞかせたモデルショットが公開された。【写真】「彩ちゃん素敵」美脚がのぞくミニ丈ワンピ姿など、上戸彩の美麗なモデルショット上戸は、昨年12月に発売された『GIANNA 17 通常版』の表紙＆FASHIONグラビア特集を担当。この数日の投稿では、「煌びやかな光を纏った女優・上戸彩さんとと