上戸彩、美スタイル輝くファッショングラビアに反響「彩ちゃん素敵」 ミニ丈ワンピやシアードレスを上品に着こなす
俳優の上戸彩（40）が、25日までにファッション誌『GIANNA（ジェンナ）』（ナンバーセブン）の公式インスタグラムに登場。美スタイルをのぞかせたモデルショットが公開された。
【写真】「彩ちゃん素敵」美脚がのぞくミニ丈ワンピ姿など、上戸彩の美麗なモデルショット
上戸は、昨年12月に発売された『GIANNA 17 通常版』の表紙＆FASHIONグラビア特集を担当。
この数日の投稿では、「煌びやかな光を纏った女優・上戸彩さんとともに、輝き溢れる幸せの魔法をかけましょう」とコメントし、複数回にわたって美麗な撮影カットの数々が披露された。
上戸は、シアー感のある白のロングドレス、シックなブラックコーデなど、ラグジュアリーなコーディネートをさらりと着こなし、ミニ丈ドレスのワンピース×ニーハイソックスを合わせたスタイリングでは、背中と美脚を大胆にのぞかせている。
これらの投稿に対し、「彩ちゃん素敵です」「彩ちゃん天使」などの反響が寄せられている。
【写真】「彩ちゃん素敵」美脚がのぞくミニ丈ワンピ姿など、上戸彩の美麗なモデルショット
上戸は、昨年12月に発売された『GIANNA 17 通常版』の表紙＆FASHIONグラビア特集を担当。
この数日の投稿では、「煌びやかな光を纏った女優・上戸彩さんとともに、輝き溢れる幸せの魔法をかけましょう」とコメントし、複数回にわたって美麗な撮影カットの数々が披露された。
上戸は、シアー感のある白のロングドレス、シックなブラックコーデなど、ラグジュアリーなコーディネートをさらりと着こなし、ミニ丈ドレスのワンピース×ニーハイソックスを合わせたスタイリングでは、背中と美脚を大胆にのぞかせている。
これらの投稿に対し、「彩ちゃん素敵です」「彩ちゃん天使」などの反響が寄せられている。