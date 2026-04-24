オンワードパーソナルスタイルが運営するオーダーメイドブランド「KASHIYAMA」が、昨年立ち上げた新業態の東京23区内初となる店舗「カシヤマ アーバンドック ららぽーと豊洲店」をオープンした。【画像をもっと見る】カシヤマは、同ブランドが昨年10月に始動した”ライフスタイル一体型“ショップ。KASHIYAMAのスーツやシャツ・ブラウスに加えて、「J.プレス オリジナルス（J.PRESS ORIGINALS）」「ジョセフ アブード マウンテ