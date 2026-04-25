大人気コミックを実写映画化する『SAKAMOTO DAYS』で、元・伝説の殺し屋＆その相棒として共演を果たした目黒蓮と高橋文哉。目黒は、推定体重140kgの“ふくよかな坂本”と、本気モードになるとカロリーが大量消費されて、急激に痩せ細る“スマートな坂本”という二面性を鮮やかに体現。一方の高橋は初の本格アクションに挑み、目黒と共にスリリングで迫力あふれる場面を作り上げた。初対面から握手を交わし、物語の中の関係性をな