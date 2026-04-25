2026年4月22日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレ（DW）の中国語版サイトは、ホルムズ海峡封鎖が日韓に将来の台湾海峡危機への深刻な懸念を突きつけていると報じた。記事は、米国とイランの長期化する対立によってホルムズ海峡経由のエネルギー輸出が深刻な打撃を受けており、日本が消費する原油の93％、韓国が使用する石油の70％と天然ガスの20％が同海峡を経由していると伝えた。そして、シンガポール南洋理工大学のジョセフ・クリ