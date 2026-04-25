Snow Manの佐久間大介さん（33）とバナナマンの日村勇紀さん（53）がMCを務める日本テレビ系のバラエティー番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』に、ラッパーでシンガーのちゃんみなさんがゲスト出演します。番組は、佐久間さんと日村さんが世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶトークバラエティー。25日の放送では、劇場版最新作が公開中で、テレビアニメ放送30周年を迎えた『名探偵コナン』を、前週の放送に続いて深掘り