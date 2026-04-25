芝クッション値10.0＝標準※金曜午前9時含水率＝芝G前9.2％、4角7.1％ダートG前1.7％、4角3.4％※金曜午前9時。芝は今週からBコース。開催最終週だが、コース全周の内柵沿いに若干の傷みがある程度で内前有利の見立て。ダートは乾いており、パワーが求められる。