今年7月に新潟市で開かれる『NAMICS presents TGC 新潟 2026』で新潟の織物産業の魅力をPRしようと、衣装を制作する学生たちが十日町市で着物文化を学びました。 若者・女性から高い支持を受ける日本最大級のファッションイベント『東京ガールズコレクション』が今年7月、県内で初めて新潟市で開かれます。 これに合わせ県は新潟が誇る織物産業をPRしようと、学生と共同で使われなくなった着物を素材にした衣装を披露する