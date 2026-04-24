◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日６×―４ヤクルト（２４日・バンテリンドーム）ヤクルトに思いもよらぬ結末が待っていた。１点リードの９回。試合を締めにかかった星が崩れた。１死二、三塁のピンチを招くと、村松に右越えへ逆転サヨナラ３ランを許した。今季初のサヨナラ負けを見届けた池山監督は「仕方ないね。９回は星と決めていたので」と右腕をかばった。１０試合連続セーブ中の守護神キハダは３連投となるため登板を回避。昨季