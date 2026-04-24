ＪＲ東海の男性社員（当時２２歳）が２０１７年に自殺したのは長時間労働が原因だとして、福岡県に住む父親（５８）が、労災と認めなかった彦根労働基準監督署（滋賀県）の処分の取り消しを国に求めた訴訟の判決が２４日、福岡高裁であった。松田典浩裁判長は、請求を棄却した１審・福岡地裁判決を取り消し、労災と認めた。高裁判決によると、男性は新幹線の電気系統を管理する電力所に勤務していた１７年８月上旬に適応障害と