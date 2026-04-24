4月24日（金）放送の『沸騰ワード10』は、「自衛隊に取り憑かれたカズレーザー」。今回カズレーザーは、海にある最大の脅威から日本を守る最新鋭航空機P-1、通称「海のハンター」に迫る。P-1の内部や、自衛隊の中でもトップレベルの精鋭が集まる特殊部隊の全貌を紹介。さらには極秘訓練にテレビ初潜入した。儀じょう隊の歓迎を体験向かったのは神奈川県の厚木航空基地。日本有数の規模を誇り、広さは東京ドーム108個分にも及ぶそう