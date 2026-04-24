きょう（24日）午後6時50分ごろ、岡山県備前市の山陽自動車道で、「車両から出火」とトラックの運転手から警察に通報がありました。 【写真を見る】【速報】「車両から出火」と通報山陽道で大型トラックが故障し車両火災発生備前～和気IC（下り）で通行止め【24日午後8時現在】 警察・消防・NEXCO西日本によりますと、車両火災が発生したのは備前市八木山の山陽道下り・備前IC近くの100キロポスト付近の走行車線で、大