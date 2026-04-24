現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が24日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。選手、監督として戦った宿敵・巨人について語った。「中日とすれば優勝できなくても巨人戦にだけは勝てっていうようなことを言う人がいるんだ。優勝しても巨人に負け越すと機嫌が悪いんだよ。（ともに親会社が）新聞社としてのことなんだろうと思うけどね」落合氏にと