インターネットの掲示板で知り合った男らによる卑劣な性的暴行事件で、犯人の1人に「拘禁刑17年」の判決が言い渡されました。 【写真を見る】「静かにしろ、殺されたいんか」口に物を詰め込み粘着テープで女性を拘束し…アダルトサイト掲示板で知り合った男らによる卑劣な性的暴行事件33歳男に「拘禁刑17年」の判決大阪地裁 アダルトサイトの掲示板で知り合った男らが及んだ犯行 相馬崇司被告（33）は判決で