タレントのパク・スホンとキム・ダイェ夫妻が、1歳半の娘ジェイちゃんを保育園に通わせていない理由を明かした。4月24日、パク・スホンの23歳年下の妻キム・ダイェが自身のインスタグラムに投稿した動画が話題を集めている。【写真】53歳でパパになったパク・スホン、愛娘を公開キム・ダイェは「遅くに授かった娘との一日一日が惜しく、大切でたまらないパパ。思い出をたくさん作っても足りない時間。体は大変だけど、ジェイと一緒