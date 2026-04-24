◆静岡県高校総体陸上対校選手権大会中部地区予選会（２４日・草薙総合運動場陸上競技場）男子１５００メートルで高橋柊音（しおん、藤枝明誠３年）が予選、決勝と連続で大会新をマークして初優勝を飾った。予選を自己ベストの３分５３秒８２で走破し、従来の記録（３分５５秒３５）を２７年ぶりに塗り替えると、およそ３時間後の決勝では３分５３秒１９を叩き出し、さらに更新した。予選から一人旅だった。スタートから飛び出