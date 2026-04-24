赤ちゃんの遺体を遺棄したとして母親とみられる女が逮捕された事件。死因は「窒息」であることがわかりました。 4月23日逮捕された大阪市北区のアルバイト・山地里美容疑者（35）は、アルバイト先の寮で生まれたばかりの赤ちゃんの遺体を遺棄した疑いがもたれています。 遺体は22日、ビニール袋に包まれた状態でクローゼットの中に遺棄されているのを山地容疑者の同居人が発見。 警察によりますと司法解剖